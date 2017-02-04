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Экономика

Кыргызстан научат экспорту товаров на европейский рынок

Первая техническая миссия Евросоюза по программе ВСП+ научит Кыргызстан экспортировать товары на европейский рынок. Об этом сообщили в представительстве Европейского Союза в Кыргызстане.

Сегодня в страну прибыла первая техническая миссия европейских экспертов. Специалисты помогут правительству в повышении объемов экспорта национальной продукции в Евросоюз в рамках статуса ВСП+. Два эксперта будут находиться в Бишкеке и Оше 15 дней.

Статус ВСП+ предоставлен Кыргызстану в январе 2017 года. Он позволяет экспортировать отечественные товары более 6 тысяч наименований в страны Евросоюза без пошлин.

«Миссия оценит текущее состояние дел в тестовых лабораториях. В частности, будут изучены лаборатории, имеющие международную сертификацию по подтверждению качества продукции, экспортируемой в государства — члены ЕС. Кроме того, миссия оценит потенциал и состояние фитосанитарных учреждений и таможенных органов, отвечающих за обеспечение положений ВСП+ и требований Евросоюза по правилам происхождения продукции», — говорится в сообщении.

Эксперты укажут на проблемы, которые нужно решить для увеличения объемов экспорта кыргызской продукции в Евросоюз. Отмечается, что это первая краткосрочная миссия. ЕС рассматривает возможность организации дополнительной технической помощи в течение 2017 года.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/44523/
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