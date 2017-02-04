Умысла чиновников Кыргызстана в проблемах с унифицированным тарифом не было

Никакого умысла со стороны должностных лиц Кыргызстана с применением переходного периода для унифицированного железнодорожного тарифа не было. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Олег Панкратов.
По его словам, когда возможность применения переходного периода включали в процесс переговоров, это делалось по письму Министерства транспорта. Партнеры по союзу долго обсуждали вопрос, решали, на какой период нужен переходный период — на 12 или 24 месяца.
«Тогда премьер-министром Кыргызстана был Джоомарт Оторбаев. Он обратился в Министерство транспорта с вопросом, нужен ли переходный период и на какой срок. В Минтрансе, понимая, что переходный период будет применяться только внутри страны, ответили, что нужен на 24 месяца. Письмо из-за отсутствия министра подписал его заместитель Эрнис Мамырканов. Умысла тут не было. Возникло недопонимание между госорганами», — подчеркнул Олег Панкратов.