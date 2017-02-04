05:44
+3
USD 69.43
EUR 74.64
RUB 1.18
Экономика

Бензин может и не подешеветь в Кыргызстане

Автовладельцы Кыргызстана могут и не дождаться снижения цен на бензин. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Олег Панкратов.

По его словам, из-за применения унифицированного железнодорожного тарифа ожидается снижение себестоимости импортной продукции на 2–2,5 сома. Касается это и поставок топлива.

Снижение розничных цен на бензин будет только в том случае, если не увеличится отпускная цена. Но из-за ремонта на российских заводах отпускная цена увеличивается. Это нивелирует эффект от перехода на унифицированный тариф.

Олег Панкратов

Чиновник напомнил, что с Россией подписано соглашение о беспошлинных поставках нефти. Это позволит запустить на полную мощность два нефтеперерабатывающих завода в Кара-Балте и Токмаке. Кроме того, это позволит создать на рынке конкурентную среду.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/44466/
просмотров: 1719
Версия для печати
Материалы по теме
Для заводов в Кара-Балте и Токмаке нет нефти
На 2–2,5 сома подешевеет бензин в Кыргызстане
«Джунда» не сможет экспортировать ГСМ из беспошлинной российской нефти
В Кыргызстане вновь подорожают сигареты
Цены-2017: что ждать Кыргызстану в новом году
В Кыргызстане дорожают бензин и дизельное топливо
Кыргызстан: как изменились цены на продукты, товары и услуги в 2016-м
В Кыргызстане выросли цены на топливо
Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана просит открыть доступ к рынку ГСМ Казахстана
В июне в Кыргызстане более всего подорожали гречка и картофель
Популярные новости
Применять унифицированный тариф для Кыргызстана отказался Казахстан Применять унифицированный тариф для Кыргызстана отказался Казахстан
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;6 февраля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 6 февраля
Более 20 тысяч домов в&nbsp;Чуйской области подключат к&nbsp;газоснабжению в&nbsp;2017 году Более 20 тысяч домов в Чуйской области подключат к газоснабжению в 2017 году
В&nbsp;правительстве Кыргызстана рады снижению объемов импорта из&nbsp;ЕАЭС В правительстве Кыргызстана рады снижению объемов импорта из ЕАЭС
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе