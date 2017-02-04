В правительстве Кыргызстана рады снижению объемов импорта из ЕАЭС

В правительстве Кыргызстана считают снижение объемов импорта из ЕАЭС хорошим показателем. Об этом сегодня на
По его словам, несмотря на сложные экономические условия, Кыргызстану удалось сохранить положительный тренд.
За три года наметился рост ВВП на душу населения. В 2014 году показатель составлял 71 тысячу 801, в
В правительстве прокомментировали ситуацию и с внешнеторговым оборотом страны. За 11 месяцев 2016 год он составил $4 миллиарда 879 миллионов и сократился на 0,5 процента.
Торговля со странами Евразийского экономического союза снизилась на 16,7 процента. При этом экспорт упал на 8,1 процента, импорт — на 18,5 процента.
«Да, отмечено снижение объемов импорта по сравнению с экспортом в два раза. Но это хорошая тенденция. Она положительно влияет на торговое сальдо. Разница идет на пользу экономике Кыргызстана», — отметил Олег Панкратов.