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Экономика

Свыше 24 миллионов сомов составили убытки от использования комплекса «Локомотив»

Убытки от использования государственной компанией «Кыргыз темир жолу» комплекса «Локомотив» в 2015 году составили 24,3 миллиона сомов. Об этом сообщили в Счетной палате по итогам аудита предприятия.

В составе фонда оплаты труда «Кыргыз темир жолу» необоснованно учитывались командировочные расходы – всего на 5 миллионов сомов.

  • В центральном аппарате госпредприятия 33 главным кондукторам и кондукторам грузовых поездов за совмещение профессий выплатили 668,7 тысячи сомов. В штате эти должности не предусмотрены.

На начало 2016 года задолженность арендаторов за пользование земельными участками составила 366 тысяч сомов. При этом они передаются в аренду без проведения конкурсов лишь на основании заявлений физических и юридических лиц по решению руководства «Кыргыз темир жолу».

В результате несвоевременного заключения КТЖ дополнительных соглашений с арендаторами недополучено 860,1 тысячи сомов.

В 2015 году «Кыргыз темир жолу» на оказание спонсорской помощи потратила 33,2 миллиона сомов. В смете расходы не предусмотрены. 
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/44179/
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