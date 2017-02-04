Увеличивать акциз на сигареты на 250 сомов в год предлагают в Кыргызстане

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают ежегодно увеличивать акциз на сигареты на 250 сомов в течение ближайших трех лет. С таким предложением выступил парламентарий Дастан Бекешев.

Депутат отметил, что с января 2017 года в стране вырос акциз на сигареты. В результате ожидается подорожание пачки сигарет в среднем на 5 сомов. Однако в Кыргызстане по-прежнему остаются самые низкие ставки на табачные изделия в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Депутат предлагал повторно повысить акциз с 1 июля 2017 года, а затем ежегодно с января в течение трех лет. Однако на встрече с нардепами представители табачной отрасли отметили, что против второго за год увеличения акциза.

Депутат с возражениями согласился и предложил повышать акциз на сигареты поэтапно:

с января 2018 года – до 1 тысячи 250 сомов;

с 1 января 2019 года – до 1,5 тысячи сомов;

с 1 января 2020 года – до 1 тысячи 750 сомов.

Депутаты комитета по экономической и фискальной политике поддержали законопроект и направили его на голосование парламента в первом чтении.