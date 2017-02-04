MegaCom выставят на продажу к марту

По его словам, сейчас вновь работает оценочная комиссия. Она должна определить стоимость, по которой компанию выставят на продажу. Ожидается, что оценка завершится в течение трех недель. Тогда и объявят новый конкурс.
В середине декабря
В итоге ее повторно выставили на торги с дисконтом в 27,6 процента — за 14 миллиардов 255,25 миллиона сомов ($208 миллионов).
Кроме традиционных требований в виде заявки на участие и гарантийного взноса в 10 процентов от стартовой цены лота (1 миллиард 425 миллионов 25 тысяч сомов), у потенциальных покупателей появились и дополнительные обязательства. Они должны взять на себя разрешение всех судебных споров и уголовных дел