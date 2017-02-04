Увольнением за некачественно построенные объекты пригрозил чиновникам премьер-министр

Увольнением за некачественно построенные за счет государства объекты пригрозил чиновникам премьер-министр Кыргызстана. Об этом Сооронбай Жээнбеков заявил сегодня на заседании правительства.

Он раскритиковал Госстрой за слабый контроль процесса возведения школ. Он остался недоволен и тем, что в каждом районе школы строят по-своему, нет единого плана.

«Непонятно, как строят. В одном месте пластиковые двери, в другом – деревянные. Где-то из кирпича строят, где-то из сары-таша. Нужно утвердить единое положение, чтобы по всей стране строить нормально», - отметил Сооронбай Жээнбеков.

«Посмотрите. Все на джипах разъезжают, все богатые за счет государства, за счет денег, которые на детей выделяются. На благо народа надо работать. Не будете исполнять мои поручения, мы с вами распрощаемся. Вы должны качественно выполнять работу», - заявил Сооронбай Жээнбеков.

«Нужно посмотреть внимательно, где некачественно построили школу. Подрядчики должны бояться. А они подкупают всех. Вы когда-нибудь слышали, чтобы на подрядчика уголовное дело возбуждали? Это ваши сотрудники так работают. На все закрывают глаза», - заявил премьер-министр главе Госстроя Бактыбеку Абдиеву.

Особо глава правительства поручил проверить качество строительства школы имени Нурсултана Назарбаева в Оше.