О мучениях из-за дороги Балыкчи - Корумду рассказал премьер-министр Кыргызстана

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о мучениях правительства из-за строительства дороги Балыкчи - Корумду. Об этом он рассказал сегодня на заседании кабинета министров.

Он отметил, что у государства не было денег на строительство дороги. Парламент обсуждал проведение тендера два месяца. В итоге в отставку ушел премьер-министр Темир Сариев. На его место и назначили Сооронбая Жээнбекова.

«Я первым делом поехал туда. Там строители уже раскурочили мосты и сделали объездные дороги. Если не было денег на дорогу, то не надо было и начинать. Мы надеялись на средства от продажи ЗАО «Альфа телеком», но не смогли его продать. Над этим вопросом работаем сейчас. Нам пришлось в бюджете 1,5 миллиарда сомов найти. Кое-как от Тамчи до Чолпон-Аты дорогу завершили», - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что еще остается незавершенным участок дороги. Его глава правительства призвал закончить в кратчайшие сроки и не политизировать вопрос строительства.