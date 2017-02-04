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Экономика

До 150 дней уходит на получение разрешения на строительство в Кыргызстане

На получение разрешения на строительство в Кыргызстане уходит не 30 установленных законом дней, а все 150. Об этом сегодня на заседании правительства заявил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

Чиновник разразился критикой в адрес Госагенства архитектуры и строительства. В частности, напомнил, что Госстрой три года не может утвердить типовые планы школ и вычислить среднюю квадратуру здания.

«Надеюсь, в этом году мы решим проблему. Помимо этого у Госстроя есть проблемы с выдачей лицензий и разрешений. В ведомстве ставят препоны по части выдачи лицензий и увеличивают список требований», - отметил Мухамметкалый Абулгазиев.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/44106/
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