Лишь 15 процентов сельхозпродукции перерабатывают в Кыргызстане

Несмотря на создание производств, в Кыргызстане по-прежнему перерабатывают лишь 15 процентов сельскохозяйственной продукции. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр экономики Арзыбек Кожошев.

За 11 месяцев 2016 года объем внешней торговли Кыргызстана сократился на полпроцента.

Экспорт составил $1,6 миллиарда и сократился на 1,5 процента. Импорт остался на уровне 2015 года за счет поставок из третьих стран.

Ввоз товаров из стран ЕАЭС сократился на 16 процентов.

«Конкурентоспособность отечественных предпринимателей снижается. Чтобы изменить ситуацию, надо строить логистические центры местного и регионального масштаба. Но до населения информация не доходит. Сейчас нужно помочь регионам в этой работе», - отметил Арзыбек Кожошев.