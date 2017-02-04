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Экономика

В Кыргызстане продолжается отток капитала

В Кыргызстане отток капитала по итогам девяти месяцев 2016 года достиг $161,3 миллиона. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр экономики страны Арзыбек Кожошев.

По его словам, среди негативных факторов, влиявших на экономику Кыргызстана в 2016 году, падение экономики и рост инфляции в странах - основных торговых партнерах: России, Беларуси и Казахстане. В частности, инфляция в РК составила 8,5 процента, в РФ - 5,4 процента.

Сказалась на положении Кыргызстана и зависимость внутреннего рынка от импорта продуктов. Сыграла отрицательную роль и волатильность цены на сырую нефть.

Положительно на экономике сказалось увеличение денежных переводов мигрантов на 20,9 процентов. Кроме того, в 2016 году цена на золото подросла на 8 процентов. И не отмечалось негативного влияния на внутренние цены со стороны мировых продовольственных рынков.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/44093/
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