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Экономика

По неутвержденным тарифам оказывало услуги ОАО «НЭСК»

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» оказывало услуги по тарифам, не утвержденным государственным уполномоченным антимонопольным органом. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам аудита за 2015 год.

Отмечается, в 2015 году компания оказала платные услуги на 3,9 миллиона сомов. Цены и тарифы не были согласованы с антимонопольным органом.

Энергокомпания нарушила также Закон «О государственных закупках». В частности, произведены закупки, не предусмотренные планом.

В материалах аудита отмечены случаи неполного начисления поставщикам пеней за нарушение сроков поставки товарно-материальных ценностей в соответствии с договорами.

Счетная палата предписала устранить нарушения, а также принять действенные меры по снижению суммы кредиторской и дебиторской задолженности.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/44068/
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