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Экономика

На 2–2,5 сома подешевеет бензин в Кыргызстане

Фото: Интернет. Топливо будет дешеветь в течение февраля

В течение февраля в Кыргызстане ожидается снижение стоимости ГСМ на 2–2,5 сома. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, в кабмине обсудили ситуацию на рынке ГСМ и влияние унифицированных железнодорожных тарифов на транзит. Отмечается, что топливо в стране подешевеет из-за применения унифицированных железнодорожных тарифов для транзита товаров через Казахстан. ГСМ будет дешеветь в течение февраля по мере поступления свежих партий нефтепродуктов.

«Согласно расчетам, снижение расходов на транспортировку нефтепродуктов из России в Кыргызстан составило от $45 до $48 за тонну (в зависимости от удаления НПЗ от границ)», — сообщил заведующий отделом экономики и инвестиций аппарата правительства Николай Чуйков.

Он добавил, что за последние три месяца на российском рынке ГСМ наблюдается неуклонный рост оптово-отпускных цен на НПЗ, что повлияло на рост цен на местном рынке. В результате стоимость оптовых партий ГСМ с октября 2016 года по январь 2017-го выросла от 10 до 18 процентов. При этом розничные цены на отечественном рынке повысились в среднем на 11 процентов. Объемы поставок топлива в январе будут минимальными, как и влияние их оптовой стоимости на розничные цены.

Глава правительства Сооронбай Жээнбеков отметил, что на сегодня основной задачей является обеспечение стабильных цен на ГСМ в период предстоящих весенних полевых работ. Потребность в ГСМ на этот период определена в пределах около 100 тысяч тонн дизельного топлива и 26 тысяч тонн автомобильного бензина.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/44065/
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