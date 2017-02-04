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Экономика

Власти даже арыки требуют копать за счет средств Фонда развития Иссык-Кульской области

«Местные власти даже арыки требуют копать за счет средств Фонда развития Иссык-Кульской области, который финансирует «Кумтор», - заявил накануне полномочный представитель правительства в регионе Асхат Акибаев на коллегии по итогам социально-экономического развития области в 2016 году.

Чиновник раскритиковал акимов и мэров за низкие показатели по налоговым сборам и слабую работу по запуску новых предприятий.

По словам полпреда, за семь лет с момента открытия Фонда развития Иссык-Кульской области «Кумтор голд компани» перечислил в него около 3 миллиардов сомов. Но деньги потратили не на развитие, а на поддержание краткосрочных социальных программ, которые не дают эффекта для улучшения жизни населения области.

«С того момента как образовали фонд, руководители сельских управ и районов, мэрий стали зависимы от него. Они даже арык вскопать просят за счет этих денег. Но давайте смотреть шире. В общей динамике экономического развития Кыргызстана Иссык-Кульская область не ушла вперед. Столько денег вложили, но не открыты большие производственные объекты. Все направлялось на социальные нужды. Да, социальный сектор важен. Но мы должны смотреть глубже. КГК рано или поздно прекратит деятельность, поэтому сейчас мы должны открыть действительно доходные предприятия. Это нужно, чтобы не было большой трагедии при закрытии рудника «Кумтор», - отметил Асхат Акибаев.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/44046/
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