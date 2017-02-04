Строить школы в Кыргызстане по единому проекту требуют депутаты

Депутат от парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Зиядин Жамалдинов потребовал строить все школы в Кыргызстане по единому типовому проекту. Об этом он заявил сегодня на заседании фракции.

По его словам, он внимательно изучил, как тратятся средства по статье «Капитальные вложения» на строительство объектов образования. Выяснилось, что возведение школы на 200 мест в регионах обходится в разные суммы. При этом стоимость проекта может отличаться в 2-3 раза.

«Надо разработать типовой проект школы на 200 мест. Тогда мы, приехав в Нарын или Талас, будем видеть такое здание и сразу понимать - это школа. К тому же будут экономиться государственные деньги. Сейчас в этом направлении вообще нет контроля», - заявил Зиядин Жамалдинов.