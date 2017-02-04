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Экономика

На 10 процентов повысили зарплату работникам «Кумтора»

Компания «Кумтор» с 1 января 2017 года повысила зарплату работникам на 10 процентов, а с 1 января 2018-го повысит еще на 5 процентов. Об этом сообщил председатель Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев.   

По его словам, на конференции, прошедшей в Бишкеке, между администрацией компании и трудовым коллективом в лице профсоюзов заключили коллективный договор на предстоящие два года.

Как сообщается, оклады повысили с учетом положительных результатов работы предприятия в 2016 году.

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Работодатель ежегодно будет перечислять на счет профсоюза на оздоровительные цели 2 процента от фонда оплаты труда, что позволит каждому сотруднику получить путевку в санатории и дома отдыха, а также материальную помощь до 30 тысяч сомов в случае болезни, говорится в сообщении.

Кроме того, женщины, вышедшие в отпуска по уходу за ребенком, будут получать по 5 тысяч сомов ежемесячно до достижения ребенком возраста 1,5 лет. В документе предусмотрен и ряд других льгот и гарантий.

На конференции президент «Кумтора» заявил о том, что сотрудники компании по итогам года получат премию в размере 50 тысяч сомов.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/43970/
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