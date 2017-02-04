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Экономика

«Народная лотерея» возвращается на рынок Кыргызстана

«Народная лотерея» возвращается на рынок Кыргызстана с прежними высокими суммами выигрышей. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщил финансовый директор ОА «Райдер Ассошиэйтс» Улан Маматов.

По его словам, ранее деятельность компании была приостановлена после судебных разбирательств и претензий Гофиннадзора.

  • Все уголовные дела против компании прекращены за отсутствием состава преступления.

«Нас обвинили в сговоре с бывшим председателем Госфиннадзора. Якобы благодаря этому мы получили скидку при уплате налогов в 10 процентов. Когда начались разбирательства, мы молча оплатили 31 миллион сомов штрафа, несмотря на наличие официальных бумаг. Сейчас компания начинает работать снова. Мы уже получили лицензию на одну тиражную и две моментальные лотереи. С 19 января мы начали снова работать», - отметил Улан Маматов.

Коммерческий директор Мирлан Даулетбаков отметил, что компания всегда добросовестно относилась к выплате налогов.

  • Всего в бюджет уплачено 87 миллионов сомов. Это самые большие суммы налогов среди компаний, занимающихся лотерейной деятельностью.

Ранее более 700 человек работали по всему Кыргызстану.

«Сейчас будет работать четыре вида лотереи. Тиражная лотерея «Белек» будет разыгрываться по ТВ. Также будут разыгрываться мгновенно «Мега-3», «Супер-3» и «Гипер-4». По моментальной лотерее выигрыш составит от 100 сомов до 800 тысяч сомов. Процент выигрыша составит 55 процентов. Фактически каждый 3-й или 4-й билет будет выигрышный. Народная лотерея будет выплачивать все призы», - добавил Улан Маматов.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/43909/
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