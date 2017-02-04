Олег Панкратов указал столичным чиновникам на проблемы Бишкека

Вице-премьер-министр КР Олег Панкратов сегодня на коллегии мэрии указал столичным чиновникам на нерешенные проблемы Бишкека.

По его словам, в прошлом году не все удалось сделать. «Остались незавершенными многие жизненно важные проблемы, планы. Одной из главных проблем является нехватка рабочих мест и диспропорция между спросом и предложением рабочей силы. По разным оценкам, теневой, или нелегальный сектор экономики доходит до 40 процентов», - сказал Олег Панкратов.

«Из года в год идет неисполнение доходной части бюджета. Нужно это менять, принять безотлагательные меры, проанализировать работу на предмет эффективности использования имеющихся резервов. Да, во многом неисполнение было сопряжено с изменениями в Налоговом кодексе. Но нужно находить новые резервы, расширять налогооблагаемую базу. Над этим должны работать все, кто отвечает за данную сферу», - отметил вице-премьер.

«Следует выводить предприятия, работающие по серым схемам. Необходимо особое внимание уделить снижению недоимки, бороться с контрабандой, пересмотреть политику по управлению муниципальной собственностью. Показатели невысокие, нужно провести анализ», - добавил Олег Панкратов.

Он отметил, что 2016-й был трудным, но в целом во многих отраслях достигнуты положительные показатели. «Перед всеми стоит задача - не только закрепить достигнутые результаты в 2017-м, но и обеспечить позитивную динамику», - резюмировал вице-премьер.