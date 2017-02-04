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Экономика

Кыргызстану списали долги по кредиту на покупку автобусов, но предприятия до сих пор должны

Турция списала Кыргызстану долги по кредиту на покупку автобусов. Однако Министерство финансов не списало задолженность с автотранспортных предприятий.

В 1995-1996 годах правительство Кыргызстана приобрело для обслуживания зарубежных гостей и делегаций, прибывших на празднование 1000-летия эпоса «Манас», 14 автобусов марки «Мерседес-Бенц» за счет кредита Германского банка реконструкции и развития (KFW) в 5 миллионов немецких марок.

Также КР купила запасные части к автобусам «Икарус» по кредитной линии Всемирного банка. Их распределили среди автотранспортных предприятий, входивших на тот момент в состав Министерства транспорта, и приняли на баланс на 48,9 миллиона сомов (по курсу 9,78 сома за 1 немецкую марку).

Также правительство купило 40 автобусов «Мицубиси» по кредитной линии Экспортно-импортного банка Турции на $5 миллионов 189,5 тысячи. На баланс автотранспортных предприятий их поставили со стоимостью 62 миллиона 890 тысяч сомов (по курсу 12,1 сома за $1).

  • В связи со значительным ростом курса доллара и евро задолженность автотранспортных предприятий с 1998 года выросла, несмотря на принятые меры по исполнению долговых обязательств по утвержденному графику.

«Если размер кредитных обязательств в 1995-1996 годах составлял 111,79 миллиона сомов, то на 1 апреля 2016-го вырос до 407,95 миллиона. В том числе основной долг – 223,84 миллиона, проценты и штрафы – 184,11 миллиона сомов», - рассказал депутат Иса Омуркулов.

В 2011 году Кыргызстан и Турция договорились о списании долга по кредиту в $75 миллионов, по которому покупались автобусы. Однако Министерство финансов не списало задолженность автопредприятий по товарным кредитам, выделенным за счет средств Экспортно-импортного банка Турции.

  • На 1 апреля 2016 года долг автотранспортных предприятий по кредитной линии Экспортно-импортного банка Турции достиг 235 миллионов 290,54 тысячи сомов, Всемирного банка и Германского банка реконструкции и развития – 172 миллионов 659,53 тысячи сомов.

Депутаты предложили списать задолженность по кредиту Экспортно-импортного банка Турции и реструктуризовать ее по линии Всемирного банка и Германского банка реконструкции и развития.

Правительство заявило, что поддерживает идею. Депутаты комитета одобрили законопроект в первом чтении.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/43769/
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