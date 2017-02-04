Более 17 тонн золота произвели на «Кумторе» в 2016 году

На руднике «Кумтор», расположенном в Иссык-Кульской области Кыргызстана, по итогам 2016 года произвели 550 тысяч 960 унций , или 17 тонн 136,78 килограмма золота. Об этом сообщила компания «Центерра Голд Инк.».

Как отмечается, «Кумтор» превысил средний показатель (540 тысяч унций) производственного прогноза, скорректированного в сторону увеличения по итогам третьего квартала 2016 года.

Объемы производства золота в 2017 году

По предварительным оценкам, на «Кумторе» произведут около 455-505 тысяч унций (тройская унция = 31,10348 грамма) золота, при этом 30 процентов общегодового объема обеспечат в четвертом квартале 2017 года.

Объем капитальных затрат (за минусом капитализации вскрышных работ) на «Кумторе» в 2017 году должен составить $96 миллионов. Расходы на поддержание основных фондов ($68 миллионов) главным образом связаны с капитальным ремонтом и обновлением парка тяжелогрузной горной техники ($58 миллионов), капитальным ремонтом и заменой оборудования ЗИФ ($3 миллиона) и прочими статьями ($7 миллионов).

Капитальные затраты на развитие на «Кумторе» в 2017 году должны составить $28 миллионов:

перенос некоторых объектов инфраструктуры по общему плану эксплуатации рудника с учетом расширения контуров его карьера - $9 миллионов;

строительство дамбы хвостохранилища - $11 миллионов, закупка новой горной техники - $4 миллиона;

мероприятия по водоосушению - $2 миллиона;

другие статьи - $2 миллиона.

Возведение дамбы хвостохранилища в 2017 году представляет собой строительство первого сооружения подобного рода, которое должно содержать дополнительно $3,6 миллиона унций золотых запасов как результат расширения контуров карьера в соответствии с планом KS-13.

Расходы на это квалифицируются как капитальные затраты на развитие. Этот первоначальный цикл работ положит начало трехлетней программе, которая завершится только в 2019 году. Общая стоимость работ составит $32 миллиона.

Все строительные работы по дамбе хвостохранилища, проводившиеся до 2017 года, были связаны с необходимостью хранения хвостов, которые образовывались в результате переработки руд из утвержденных запасов, еще до утверждения проекта расширения контуров карьера по плану KS-13.

Денежная составляющая капитализации вскрышных работ, связанных с разработкой карьера, в 2017 году ожидается в размере $172 миллионов из общих расходов на капитализацию вскрышных работ, составляющих $234 миллиона.