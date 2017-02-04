Около $300 миллионов инвестировал в Кыргызстан ЕБРР за последние три года

За последние три года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал около $300 миллионов в Кыргызстан. Об этом на встрече с премьер-министром КР Сооронбаем Жээнбековым заявил региональный директор ЕББР по Центральной Азии Нил Маккейн.

Как отмечается, банк финансирует проекты в сфере улучшения муниципальной инфраструктуры, такие как реабилитация систем водоснабжения и канализации, улучшение городского транспорта и управление твердыми бытовыми отходами в Бишкеке и Оше.

Глава правительства рассказал о создании Фонда подготовки проектов и призвал ЕББР принять участие в его капитализации.

«Бизнес Кыргызстана нуждается в оборотных средствах при подготовке инвестиционных проектов на международном уровне и сталкивается с проблемами залогового обеспечения кредитов. Для решения данных вопросов правительство рассматривает вопрос о создании нового финансового инструмента - Фонда подготовки проектов», - цитирует слова премьер-министра его пресс-служба.

Представитель ЕБРР отметил, что они акцентируют внимание на финансировании проектов в сфере окружающей среды и выразил готовность продолжить тесное сотрудничество с Кыргызстаном.