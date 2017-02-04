Асфальтовый завод, оборудованный Японией, заработает в Джалал-Абадской области

В марте 2017 года в селе Колдо-Сай Аксыйского района Джалал-Абадской области начнет работу асфальтовый завод, построенный на грант правительства Японии. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства правительства в регионе.

По ее данным, на строительство завода, где установлена японская производственная линия, выделено 288 миллионов сомов. Предприятие способно ежедневно производить 250 тонн асфальта.

Как сообщается, на заводе работают 12 человек, продукцией будут пользоваться предприятия города Таш-Кумыра, а также Аксыйского, Ала-Букинского и Чаткальского районов.