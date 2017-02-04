Ат-Башинский район потерял 2,3 миллиона сомов из-за неуплаты земельного налога

Потери бюджета айыл окмоту Ат-Башинского района Нарынской области от неуплаты земельного налога составили 2,3 миллиона сомов. Об этом сообщили в Счетной палате Кыргызстана.

Госадминистрацией района в 2014-2015 годах на основании приказов 20 ОсОО передали в аренду 1 миллион 821,2 тысячи гектаров пастбищных угодий. Договоры составили сроком на 9 лет - с 2014 по 2023 годы.

Площадь отданных в аренду пастбищ - 1 миллион 38 тысяч гектаров. Они используются для охотничьих туров для иностранцев. Арендаторы не уплатили земельный налог за пользование пастбищами.

Потери местного бюджета оцениваются в 2,3 миллиона сомов. Кроме того, айыл окмоту в нарушение статьи 11 Закона КР «О пастбищах» нерационально использовали 5,4 миллиона сомов, поступивших от пользования пастбищами.

Часть денег должна была пойти в комитеты, которые тратят деньги на содержание, улучшение и развитие пастбищ и пастбищной инфраструктуры. Другая часть - доля самоуправления - поступает в местный бюджет. Но все деньги по решению депутатов айыльных кенешей направили на ремонт и строительство социальных объектов.

В ходе аудита выявили потери и резервы бюджета от неиспользования пастбищных земель на 4,1 миллиона сомов.