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Экономика

В Баткенской области строится биофабрика для защиты сельхозкультур

В Баткенской области строится биофабрика по производству препаратов для защиты сельскохозяйственных культур от вредоносных заболеваний. Об этом премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову во время его рабочей поездки в Баткенскую область доложил директор «Кыргызагробиоцентра» при Минсельхозе Жаныбай Туманов.  

Глава правительства подчеркнул, что подобные биофабрики нового типа должны быть во всех регионах страны.

«Строительство должно стать сигналом для остальных руководителей органов местного самоуправления», - цитирует главу кабмина его пресс-служба.  

Как рассказал ИА «24.kg» Жаныбай Туманов, фабрика будет располагаться в Баткене, на ее возведение из бюджета выделено 14 миллионов сомов.

«Строительство планируем завершить до 15 марта, а первую продукцию получим в начале апреля. Первоначально будут работать 15 человек, в течение трех лет наберем 40 сотрудников», - сказал глава «Кыргызагробиоцентра».

Он подчеркнул, что это первая типовая биофабрика в истории независимого Кыргызстана.

«Баткенская область славится своим урюком, и фабрика будет поставлять экологически чистые препараты для его обработки, что позволит экспортировать продукцию в соседние страны», - сказал он.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/43161/
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