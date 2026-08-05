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Экономика

Льготное финансирование. Агросектор получил почти 6,8 миллиарда сомов

По итогам первого полугодия 2026 года в рамках совместной работы Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и ОАО «АБанк» обеспечены значимые результаты по реализации государственных программ льготного финансирования, направленных на поддержку агропромышленного комплекса, сельского хозяйства и предпринимательства страны.

За последние шесть месяцев в рамках государственных программ выдано 4 тысячи 457 кредитов на общую сумму 6 миллиардов 781,7 миллиона сомов. При этом общий объем финансирования, предусмотренный по программам, составляет 9 миллиардов 790 миллионов сомов.

В январе–июне 2026 года финансирование осуществлялось по следующим государственным программам:

  • в рамках программы «Финансирование сельского хозяйства – 14» выдано 3 тысячи 846 кредитов на общую сумму 2 миллиарда 530,8 миллиона сомов;
  • по программе кредитования агропромышленного комплекса за счет возвратных средств профинансировано 375 кредитов на сумму 1 миллиард 498,3 миллиона сомов;
  • в рамках программы «Развитие племенного животноводства в Кыргызской Республике» по льготной процентной ставке 3 процента выдано 47 кредитов на сумму 176,1 миллиона сомов;
  • по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства профинансировано 180 проектов на сумму 2 миллиарда 528,2 миллиона сомов;
  • по программе финансирования объединенных товаропроизводителей направлено 46,8 миллиона сомов на 8 кредитов;
  • в рамках программы развития семеноводства и питомниководства предоставлен льготный кредит на сумму 1,5 миллиона сомов для одного проекта.

Кроме того, в рамках пилотного проекта по развитию мясного кластера предусмотрено финансирование в размере 750 миллионов сомов, в настоящее время проводятся соответствующие мероприятия по реализации проекта.

Государственные программы, реализуемые Министерством и ОАО «АБанк», направлены на расширение сельскохозяйственного производства, развитие перерабатывающей промышленности, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие племенного животноводства, семеноводства и питомниководства, а также создание новых рабочих мест и обеспечение продовольственной безопасности страны.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/384216/
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