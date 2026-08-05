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Экономика

Бензин и дизель в Кыргызстане не подорожали: цены на 5 августа

Средние цены на горюче-смазочные материалы в Бишкеке сегодня остались на уровне предыдущего дня. В странах Центральной Азии за сутки зафиксировали разнонаправленную динамику.

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По данным Службы антимонопольного регулирования, в Кыргызстане литр АИ-92 стоит в среднем 86,9 сома, АИ-95 — 109,9 сома, дизельного топлива — 99,9 сома, сжиженного газа — 48,8 сома. Все показатели остались без изменений.

В Казахстане, России и Беларуси средние цены на все четыре вида топлива за сутки снизились. Наиболее заметно в РФ: АИ-92 подешевел на 2,1 сома, АИ-95 — на 2,1 сома, дизель — на 2,2 сома, СУГ — на 1,2 сома.

госинфо
Фото госинфо. Топливо в Кыргызстане не подорожало: цены на 5 августа
В Армении, напротив, подорожали бензин и дизель. АИ-92 и АИ-95 выросли на 2,4 сома, дизельное топливо — на 4,8 сома.

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В Таджикистане сильнее всего подорожал дизель — сразу на 9,4 сома, до 165,4 сома за литр. АИ-92 вырос на 4,7 сома, АИ-95 — на 4,6 сома. При этом СУГ подешевел на 7,6 сома.

В Узбекистане АИ-95 подорожал на 3,6 сома, дизель — на 5,9 сома. Цена АИ-92 и СУГ не изменилась.

Антимонопольная служба сообщает, что продолжает работу по стабилизации цен и регулированию рынка горюче-смазочных материалов.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/384199/
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