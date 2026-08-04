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Экономика

Бензин в Бишкеке почти вдвое дороже, чем в Казахстане

По состоянию на 4 августа 2026 года литр бензина АИ-92 в Бишкеке стоит в среднем 86,9 сома. Такие данные приводит Служба антимонопольного регулирования КР.

Для сравнения, в Казахстане этот вид топлива стоит 46,8 сома за литр, в России — 78,3 сома, Беларуси — 78,5 сома. При этом в Узбекистане цена достигает 94,9 сома, Таджикистане — 118,2 сома, Армении — 124,8 сома.

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АИ-95 в Бишкеке продается в среднем по 109,9 сома за литр. Дизельное топливо стоит 99,9 сома, сжиженный газ — 48,8 сома.

Самые низкие цены среди представленных стран зафиксированы в Казахстане: АИ-95 — 60,7 сома, дизель — 64,8 сома, газ — 21 сом за литр.

Самое дорогое дизельное топливо отмечено в Таджикистане — 156 сомов за литр. В Армении оно стоит 141,6 сома.

Антимонопольная служба сообщает, что продолжает работу по стабилизации цен и регулированию рынка горюче-смазочных материалов.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/384026/
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