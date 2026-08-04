Мясо дорожает, картофель дешевеет: как изменились цены на продукты в июле

В июле кыргызстанцам вновь пришлось столкнуться с ростом цен на мясо. Все это происходило на фоне сезонного снижения цен на овощи. Стоимость части продуктов изменилась незначительно.

Такие выводы можно сделать на основе анализа данных ежедневного мониторинга Национального статистического комитета с 1 по 31 июля 2026 года по отдельным видам продуктов.

Мясо в лидерах роста, картофель дешевеет

Главным трендом июля 2026 года стал уверенный рост цен на мясо. Конина прибавила в цене 5,41 процента, баранина подорожала на 4,04 процента, а говядина — на 3,87 процента. В то же время сезонный фактор сыграл свою роль на рынке овощей: средняя стоимость картофеля по стране снизилась на 7,5 процента.

Фото 24.kg. Изменение цен на продукты в Кыргызстане

Продуктовая корзина: Бишкек против Оша

Для оценки стоимости жизни в двух крупнейших городах страны мы сформировали базовую продуктовую корзину из 16 позиций (конина исключена из-за отсутствия данных по южной столице).

Фото 24.kg. Продуктовая корзина в Бишкеке и Оше

Бишкек: 3 тысячи 116,97 сома.

Ош: 3 тысячи 15,11 сома.

Разница: 101,86 сома в пользу Оша.

Сравнительная стоимость базовой продуктовой корзины из 16 основных позиций (без учета конины, так как данные по городу Ошу отсутствуют) на 31 июля 2026 года составила:

По итогам июля набор продуктов в Бишкеке обошелся покупателям на 101,86 сома дороже, чем в Оше. При этом в южной столице зафиксировали более высокие цены на черный чай, подсолнечное масло и муку высшего сорта, тогда как столица лидирует по дороговизне риса, яиц и картофеля.

Кстати, по стоимости продуктовая корзина южной столицы догоняет Бишкек. Например, в мае разница была 180,42 сома, а в июне — 192,65 сома.

При этом в Бишкеке самая дорогая продуктовая корзина из этого набора продуктов по сравнению с остальными регионами, где ведется мониторинг цен.

Ценовые полюса регионов

Разброс цен по регионам Кыргызской Республики остается значительным. Самые высокие показатели стоимости мяса зафиксировали в Узгене (баранина — 900 сомов) и Балыкчи (говядина — 850 сомов).

Абсолютные ценовые рекорды по городам и селам Кыргызской Республики на 31 июля 2026 года:

Баранина: минимум — 732,5 сома (Семетей),

максимум — 900 сомов (Узген).

Конина: минимум — 650 сомов (Манас),

максимум — 834,53 сома (Бишкек).

Говядина: минимум — 700 сомов (Ноокат),

максимум — 850 сомов (Балыкчи).

Хлеб из муки 1-го сорта: минимум — 60,06 сома (Кара-Балта),

максимум — 128,2 сома (Кара-Суу).

Картофель: минимум — 33,47 сома (Кербен),

максимум — 51,35 сома (Бишкек).

Сахар-песок: минимум — 78,66 сома (Каракол),

максимум — 91,46 сома (Кара-Суу).

Чай черный: минимум — 80 сомов (Раззаков),

максимум — 137,9 сома (Манас).

Чай зеленый: минимум — 73,19 сома (Токтогул),

максимум — 124,93 сома (Чаек).

Мука 1-го сорта: минимум — 44,86 сома (Нарын),

максимум — 61,24 сома (Баткен).

Мука высшего сорта: минимум — 59,37 сома (Раззаков),

максимум — 86,55 сома (Манас).

Пшеница: минимум — 23 сома (Кара-Балта),

максимум — 35 сомов (Чаек).

Рис длиннозерный: минимум — 128,31 сома (Узген),

максимум — 231,66 сома (Талас).

Рис среднезерный: минимум — 90 сомов (Чаек),

максимум — 182,42 сома (Кара-Суу).

Яйца куриные: минимум — 115,98 сома (Ош),

максимум — 150 сомов (Узген).

Масло подсолнечное: минимум — 168,48 сома (Семетей),

максимум — 203,24 сома (Нарын).

Лепешка: минимум — 82,1 сома (Кара-Балта),

максимум — 130,33 сома (Балыкчы).