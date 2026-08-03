Животноводам Кыргызстана начнут выдавать льготные кредиты под 3 процента годовых

Кабинет министров утвердил программу льготного финансирования, направленную на развитие племенного животноводства. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, теперь фермеры и субъекты, занимающиеся племенным животноводством, смогут получить кредиты всего под 3 процента годовых.

В рамках нового механизма льготные кредиты будут предоставляться:

племенным заводам и фермам;

импортерам племенного скота;

специалистам по искусственному осеменению;

крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся разведением племенного крупного рогатого скота, яков, лошадей, овец и коз.

Срок кредита составляет до 60 месяцев, при этом предусмотрен льготный период до 12 месяцев. Максимальная сумма финансирования достигает 20 миллионов сомов.

Основная цель программы — увеличить поголовье племенного скота в стране, повысить его качество и расширить производственные возможности фермеров.

Для получения льготного кредита граждане могут обратиться в банки «АБанк» и «Элдик Банк».