Животноводам Кыргызстана начнут выдавать льготные кредиты под 3 процента годовых

Кабинет министров утвердил программу льготного финансирования, направленную на развитие племенного животноводства. Об этом сообщает Минсельхоз.
По его данным, теперь фермеры и субъекты, занимающиеся племенным животноводством, смогут получить кредиты всего под 3 процента годовых.
В рамках нового механизма льготные кредиты будут предоставляться:
- племенным заводам и фермам;
- импортерам племенного скота;
- специалистам по искусственному осеменению;
- крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся разведением племенного крупного рогатого скота, яков, лошадей, овец и коз.
Срок кредита составляет до 60 месяцев, при этом предусмотрен льготный период до 12 месяцев. Максимальная сумма финансирования достигает 20 миллионов сомов.
Основная цель программы — увеличить поголовье племенного скота в стране, повысить его качество и расширить производственные возможности фермеров.
Для получения льготного кредита граждане могут обратиться в банки «АБанк» и «Элдик Банк».