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Экономика

Узбекистан намерен завершить вступление в ВТО в 2026 году

Узбекистан подтвердил намерение завершить процесс вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2026 году, сообщает Podrobno.uz.

По данным издания, страна продолжает приводить национальное законодательство в соответствие с требованиями ВТО.

С марта этого года обновлено около 190 нормативных правовых актов. В частности, проведены реформы в сфере санитарных и фитосанитарных требований, безопасности пищевой продукции, создан единый Комитет по безопасности пищевых продуктов, а также доработаны законопроекты об антидемпинговых, компенсационных и защитных мерах.

Вступление Узбекистана в организацию поможет повысить устойчивость экономики и станет основой для дальнейших реформ.

Отмечается, что РУз подала заявку на вступление в ВТО еще в 1994 году, однако активная фаза переговоров началась лишь в 2020-м.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/383944/
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