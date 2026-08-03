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Экономика

Бензин и дизтопливо: насколько стало дороже заправляться в июле и с начала года

Фото из интернета. Заметнее всего по карманам кыргызстанцев бьет бензин АИ-95, подорожавший с начала года более, чем на треть

В июле 2026 года на топливном рынке Кыргызстана зафиксирован существенный скачок цен на все основные виды горюче-смазочных материалов. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Национального статистического комитета.

Изменение цен в июле

За июль средние потребительские цены на горючее по республике изменились так:

  • бензин АИ-95: подорожал с 88,87 до 108,49 сома за литр (рост на 19,62 сома, или на 22,1 процента);

  • бензин АИ-92: вырос в цене с 80,52 до 88,67 сома за литр (прирост на 8,15 сома, или на 10,1 процента);

  • дизельное топливо: поднялось с 94,36 до 101,69 сома за литр (увеличение на 7,33 сома, или на 7,8 процента).

Насколько топливо подорожало с начала 2026 года

С начала года топливо в стране устойчиво ползет вверх:

  • стоимость бензина АИ-95 увеличилась на 26,69 сома (рост на 32,6 процента) — с 81,8 до 108,49 сома;

  • марка АИ-92 подорожала на 12,23 сома (рост на 16 процентов) — с 76,44 до 88,67 сома;

  • дизельное топливо прибавило в цене 20,48 сома (рост на 25,2 процента) — с 81,21 до 101,69 сома.

География цен по регионам

Региональный разрез стоимости топлива на 31 июля выявил заметную разницу между населенными пунктами Кыргызстана:

Бензин АИ-95:

  • самый дешевый в Караколе (95,5 сома) и Токмоке (97,9 сома);
  • самые высокие ценники в Бишкеке, Оше, Баткене, Нарыне, Раззакове, Кара-Суу.

Бензин АИ-92:

  • наиболее доступная цена отмечена в Таласе (82,39 сома) и Кара-Балте (84,67 сома);
  • дороже всего он обходится жителям городов Манас (90,9 сома), Баткен и Узген (по 90,4 сома).

Дизельное топливо:

  • минимальная стоимость в Токмоке (96,8 сома), городах Манас (98,26 сома) и Кара-Балта (98,37 сома);
  • наиболее высокие цены в Баткене (109,9 сома), Оше (107,34 сома) и Узгене (105,85 сома).

Причины роста цен

Кыргызстан импортирует более 90 процентов горюче-смазочных материалов из России, поэтому любые изменения на ее топливном рынке напрямую отражаются на розничных ценах в республике. В первом полугодии 2026 года в РФ обострился топливный кризис из-за серии атак украинских беспилотников по крупным НПЗ и нефтебазам, что привело к сокращению объемов переработки нефти и снижению объемов импорта бензина в КР на 12,9 процента. В итоге главным фактором подорожания стал стремительный рост оптово-отпускных цен на российских заводах.

Правительство РФ продлило полный запрет на экспорт автомобильного бензина до 31 января 2027 года. Хотя поставки в Кыргызстан осуществляются без уплаты экспортных пошлин в рамках индикативных балансов, ограниченность предложений на рынке России вынуждает кыргызских трейдеров закупать партии по более высокой оптовой стоимости. Дополнительное давление на котировки оказало ослабление сома по отношению к рублю в предыдущие месяцы, так как оптовые контракты на поставку нефтепродуктов фиксируются в российской валюте.

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Заметный вклад в конечную стоимость топлива на АЗС вносит удорожание железнодорожных тарифов и транзита через Казахстан. На фоне возникшего дефицита Кыргызстан активизировал ввоз топлива из альтернативных источников — Китая и Беларуси.

По информации министра энергетики КР Алтынбека Рысбекова, доставка топлива из КНР автомобильным транспортом обходится дороже традиционной железнодорожной доставки из РФ, что также закладывается в розничную цену.

Июльский рост цен совпал также с пиком сельскохозяйственных работ и разгаром туристического сезона на Иссык-Куле. Как заявили в Службе антимонопольного регулирования КР, сочетание повышенного внутреннего спроса с ограниченным предложением на складах трейдеров привело к тому, что выросли розничные цены на бензин. Кроме того, правительство Кыргызстана отказалось от регулирования цен на АИ-95, чтобы трейдеры могли так компенсировать потери от сдерживания цен на другие виды топлива.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/383933/
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