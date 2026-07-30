Как ФПО повышает доходы: Налоговая служба подводит итоги проекта в Бишкеке и Оше

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики 31 июля завершает пилотный проект по внедрению фискального программного обеспечения с функцией передачи данных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, проект проходил в Бишкеке, Манасе и Оше. В нем участвовали компании из сфер общественного питания, гостиничного бизнеса, реализации горюче-смазочных материалов, бани и сауны. В интеграцию включились более 1 тысячи 300 субъектов предпринимательства, которые подключили свыше 2 тысяч объектов.

Внедрение ФПО вывело из тени значительную часть денежных расчетов. Если с января по июнь 2025 года средняя дневная выручка участников составляла 89 тысяч 600 сомов, то в 2026-м показатель вырос до 153 тысяч 400 сомов (71,3 процента).

У отдельных заведений показатель вырос в разы:

у кафе «А» средняя дневная выручка увеличилась со 121,1 тысячи до 399,6 тысячи сомов;

у кафе «Б» — с 90,6 тысячи до 357,8 тысячи сомов;

у кафе «В» — со 109,8 тысячи до 319,1 тысячи сомов.

Сейчас ГНС совместно с Министерством экономики и коммерции разрабатывает нормативные акты для поэтапного внедрения ФПО по всей стране. С 1 августа система переходит в непрерывный режим работы для стабильной передачи фискальных данных.