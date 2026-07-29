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Экономика

В Кыргызстане выросли зарплаты во всех сферах: где платят больше всего

В январе–мае 2026 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций выросла по сравнению с аналогичным периодом 2025 года во всех видах экономической деятельности.

По данным Нацстаткома, средняя зарплата по сферам в Кыргызстане в январе–мае 2026 года составила (в сомах):

  • финансовое посредничество и страхование — 98 тысяч 435;
  • добыча полезных ископаемых — 92 тысячи 438;
  • информация и связь — 84 тысячи 821;
  • государственное управление и оборона — 70 тысяч 67;
  • профессиональная, научная и техническая деятельность — 66 тысяч 985;
  • обрабатывающая промышленность — 67 тысяч 811;
  • электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха — 66 тысяч 272;
  • транспорт и хранение грузов — 64 тысячи 816;
  • строительство — 62 тысячи 92;
  • торговля и ремонт автомобилей — 55 тысяч 507;
  • операции с недвижимостью — 50 тысяч 721;
  • административная и вспомогательная деятельность — 48 тысяч 915;
  • водоснабжение, очистка отходов и вторичное сырье — 42 тысячи 873;
  • здравоохранение и социальное обслуживание — 37 тысяч 520;
  • гостиницы и рестораны — 37 тысяч 455;
  • сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство — 37 тысяч 290;
  • образование — 35 тысяч 322;
  • искусство, развлечения и отдых — 34 тысячи 187;
  • прочая обслуживающая деятельность — 29 тысяч 889.

Напомним, в Кыргызстане на 1 июня 2026 года общая задолженность по выплате заработной платы составила 91,9 миллиона сомов, увеличившись за год на 18,2 процента. 

При этом, по данным Нацстаткома, среднемесячная зарплата в январе–мае 2026 года составила 51,9 тысяч сомов. Это на 25 процентов больше, чем за аналогичный период 2025 года. С учетом инфляции реальный рост составил 13,1 процента.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в Бишкеке — 64,3 тысячи сомов, Иссык-Кульской области — 57 тысяч сомов и Таласской области — 49,4 тысячи сомов.

Самые низкие показатели отмечены в Ошской области — 34,7 тысячи сомов, Баткенской области — 38,5 тысячи сомов и Чуйской области — 40,9 тысячи сомов.

Во всех регионах за год зафиксирован рост доходов. Наибольший прирост зарплат отмечен в Ошской области (+32,4 процента), Джалал-Абадской (+28 процентов) и Баткенской (+27,3 процента).
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/383455/
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