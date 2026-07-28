ОАО «Электрические станции» возглавил новый генеральный директор

Улугбек Мамыралиев возглавил ОАО «Электрические станции». Решение о его назначении принял совет директоров компании.

По данным пресс-службы предприятия, Улугбек Мамыралиев более 20 лет работает в энергетической отрасли страны. За это время он руководил производственно-техническими подразделениями и участвовал в проектах по развитию и модернизации Токтогульской и Уч-Курганской гидроэлектростанций.

Он имеет два высших образования. В 2006 году окончил Кыргызский государственный технический университет по специальности «Электрические станции», а в 2014-м получил второе высшее образование по специальности «Менеджмент» в Институте управления и бизнеса КГТУ имени Исхака Раззакова.