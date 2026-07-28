19:18
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Экономика

ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» закупит систему киберзащиты

ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» закупит систему киберзащиты. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Тендер объявлен на поставку аппаратных межсетевых экранов нового поколения (NGFW) и системы централизованного управления сетевой безопасностью. Планируемая стоимость закупки составляет 24,2 миллиона сомов.

NGFW — специализированные устройства киберзащиты, фильтрующие трафик и анализирующие его содержимое для выявления вирусов, попыток взлома, подозрительных приложений и других киберугроз.

Оборудование должно функционировать в единой экосистеме одного производителя. Комплекс разместят на объектах Таможенной службы в регионах страны.

Подрядчик также обязан выполнить монтаж, настройку, тестирование, обучение трех сотрудников и обеспечить круглосуточную техподдержку производителя на протяжении 36 месяцев.

Производитель оборудования должен состоять в числе лидеров или претендентов престижного рейтинга Gartner Magic Quadrant по межсетевым экранам за последние три года — одно из условий тендера.

Заявки принимаются до 3 августа.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/383202/
просмотров: 734
Версия для печати
Материалы по теме
Кибербезопасность начинается с человека: как защититься от финансовых мошенников
КГТУ открыл магистерскую программу по криптографии и блокчейн-технологиям
Нацбанк: ИИ и цифровые платежи требуют усиления кибербезопасности
ФБР ликвидировало NetNut, использовавшего миллионы устройств скрытых прокси
Китайский ИИ теперь не уступает Anthropic в вопросах кибербезопасности
В КР создадут национальную систему сертификации средств защиты информации
В Кыргызстане вводят аккредитацию для компаний по кибераудиту
Популярные новости
Apple выплатит 250 миллионов долларов владельцам iPhone из-за функций&nbsp;ИИ Apple выплатит 250 миллионов долларов владельцам iPhone из-за функций ИИ
Повышение пенсий в&nbsp;Кыргызстане планируется осенью&nbsp;&mdash; Данияр Амангельдиев Повышение пенсий в Кыргызстане планируется осенью — Данияр Амангельдиев
Тенге вновь укрепился, подорожал и&nbsp;рубль: курс валют на&nbsp;24&nbsp;июля Тенге вновь укрепился, подорожал и рубль: курс валют на 24 июля
Новую железную дорогу Балыкчи&nbsp;&mdash; Кочкор открыл Садыр Жапаров Новую железную дорогу Балыкчи — Кочкор открыл Садыр Жапаров
Бизнес
Mastercard совместно с&nbsp;банками запускает Apple Pay для клиентов в&nbsp;Кыргызстане Mastercard совместно с банками запускает Apple Pay для клиентов в Кыргызстане
Бронирование отелей от&nbsp;BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов за&nbsp;каждую поездку Бронирование отелей от BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов за каждую поездку
Apple Pay становится доступен держателям карт DemirBank Apple Pay становится доступен держателям карт DemirBank
ABank сохраняет рост: прибыль за&nbsp;первое полугодие составила 3&nbsp;миллиарда сомов ABank сохраняет рост: прибыль за первое полугодие составила 3 миллиарда сомов
28 июля, вторник
19:02
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на острове Кюсю в Японии Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на острове Кюсю...
19:01
Глава кабмина проверил готовность Иссык-Куля к международным мероприятиям
18:43
Mastercard совместно с банками запускает Apple Pay для клиентов в Кыргызстане
18:30
29 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:12
«Не уйдем!» Торговцы рынка «Мадина» выступили против переезда на новый базар