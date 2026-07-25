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Экономика

Промышленность Германии теряет по 15 тысяч рабочих мест ежемесячно

Промышленность Германии теряет по 15 тысяч рабочих мест ежемесячно. Об этом сообщило DW со ссылкой на гендиректора Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Таню Геннер.

По ее словам, страна утратила конкурентоспособность. Давление на немецкую промышленность оказывают тарифная политика США при Дональде Трампе и усилившаяся конкуренция со стороны Китая.

Текущую ситуацию Таня Геннер оценила как критическую для промышленности. В то же время она выразила мнение, что «ползучую деиндустриализацию» в ФРГ можно остановить.

Отмечено, что благодаря технологии искусственного интеллекта промышленность находится сейчас на пороге новой индустриальной революции. Решающим фактором, однако, являются рамочные условия, которые позволят привлекать инвестиции в процесс трансформации.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/383018/
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