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Экономика

Apple выплатит 250 миллионов долларов владельцам iPhone из-за функций ИИ

Американская корпорация Apple согласилась выплатить 250 миллионов долларов в рамках урегулирования коллективного иска покупателей, обвинивших компанию в недостоверной рекламе функций Apple Intelligence и задержке запуска обновлений голосового ассистента Siri. Об этом сообщило издание 9to5mac.com.

Судья предварительно одобрил мировое соглашение после слушаний. Истцы утверждали, что корпорация продвигала на презентации WWDC 2024 года возможности искусственного интеллекта, которых на тот момент не существовало в готовом виде, стимулируя клиентов приобретать смартфоны по более высокой стоимости.

В рамках соглашения Apple не признает нарушений со стороны менеджмента, однако выделит средства на финансовые компенсации.

На выплаты могут претендовать владельцы iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, а также всей линейки iPhone 16, приобретенных с 10 июня 2024 года по 29 марта 2025-го.

Базовая выплата на один смартфон составит около 25 долларов, а при небольшом количестве заявок предельный размер компенсации достигнет 95 долларов.

Уведомления о приеме заявлений администратор Verita Global разошлет до 31 августа 2026 года, а финальное утверждение выплат в суде запланировали на 29 сентября 2027-го.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/383010/
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