19:18
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Экономика

Поставки нефтепродуктов в Кыргызстан с начала года сократились на 19 процентов

В январе — мае 2026 года в структуре импорта топливно-энергетических ресурсов Кыргызстана снизились объемы ввоза готовых нефтепродуктов при одновременном существенном росте поставок сжиженного газа. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Рынок нефтепродуктов и бензина

За первые пять месяцев этого года в страну ввезли 413 тысяч 136,3 тонны нефтепродуктов на 26 миллиардов 721 миллион 302,5 тысячи сомов (305 миллионов 176,6 тысячи долларов). В физическом выражении импорт сократился на 19 процентов по сравнению с показателями прошлого года.

Главные поставщики ГСМ:

  • Россия сохраняет позицию основного поставщика нефтепродуктов — 272 тысячи 617,9 тонны (сокращение на 12,3 процента) на 18 миллиардов 67 миллионов 850,6 тысячи сомов.

  • Казахстан поставил 125 тысяч 26,2 тонны нефтепродуктов, что на 34 процента ниже уровня прошлого года. При этом возобновился ввоз сырой нефти — 6 тысяч 391,5 тонны на 282 миллиона 427,3 тысячи сомов.

Общий объем импорта автомобильного бензина упал на 22,3 процента — до 327 миллионов 117,7 тысячи литров (14 миллиардов 56 миллионов 225,7 тысячи сомов). Поставки бензина из России составили 322 миллиона 664,5 тысячи литров (сокращение на 12,9 процента), тогда как ввоз из Казахстана снизился в 21,6 раза — до 2 миллионов 284,1 тысячи литров.

Поставки сжиженного газа

В этом сегменте отмечена уверенная позитивная динамика. Объем импорта сжиженного газа увеличился на 35,9 процента и достиг 80 тысяч 430,8 тонны.

Суммарная стоимость закупленного газа составила 2 миллиарда 636 миллионов 716,8 тысячи сомов (30 миллионов 112,5 тысячи долларов), что на 39,1 процента превышает показатель прошлого года.

Практически весь импорт газа пришелся на Российскую Федерацию — 80 тысяч 414,7 тонны (прирост на 39,7 процента). 
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/382995/
просмотров: 2521
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций
Цены на топливо в Кыргызстане будут регулироваться новым соглашением
Кабмин договаривается в Москве о поставках всех видов ГСМ
Бензин в Бишкеке подорожал на 2 сома
Запрет на экспорт бензина из России продлят до 2027 года
Кабмин Кыргызстана хочет увеличить субсидии импортерам ГСМ до 30 процентов
Порядок предоставления субсидий субъектам, импортирующим ГСМ, пересмотрят
В BISHKEK PETROLEUM прокомментировали жалобы на качество бензина
Адылбек Касымалиев поручил не допустить перебоев с ГСМ в Кыргызстане
Госрегулирование цен. С мелкими нефтетрейдерами в регионах заключат соглашения
Популярные новости
Apple выплатит 250 миллионов долларов владельцам iPhone из-за функций&nbsp;ИИ Apple выплатит 250 миллионов долларов владельцам iPhone из-за функций ИИ
Повышение пенсий в&nbsp;Кыргызстане планируется осенью&nbsp;&mdash; Данияр Амангельдиев Повышение пенсий в Кыргызстане планируется осенью — Данияр Амангельдиев
Тенге вновь укрепился, подорожал и&nbsp;рубль: курс валют на&nbsp;24&nbsp;июля Тенге вновь укрепился, подорожал и рубль: курс валют на 24 июля
Новую железную дорогу Балыкчи&nbsp;&mdash; Кочкор открыл Садыр Жапаров Новую железную дорогу Балыкчи — Кочкор открыл Садыр Жапаров
Бизнес
Mastercard совместно с&nbsp;банками запускает Apple Pay для клиентов в&nbsp;Кыргызстане Mastercard совместно с банками запускает Apple Pay для клиентов в Кыргызстане
Бронирование отелей от&nbsp;BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов за&nbsp;каждую поездку Бронирование отелей от BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов за каждую поездку
Apple Pay становится доступен держателям карт DemirBank Apple Pay становится доступен держателям карт DemirBank
ABank сохраняет рост: прибыль за&nbsp;первое полугодие составила 3&nbsp;миллиарда сомов ABank сохраняет рост: прибыль за первое полугодие составила 3 миллиарда сомов
28 июля, вторник
19:02
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на острове Кюсю в Японии Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на острове Кюсю...
19:01
Глава кабмина проверил готовность Иссык-Куля к международным мероприятиям
18:43
Mastercard совместно с банками запускает Apple Pay для клиентов в Кыргызстане
18:30
29 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:12
«Не уйдем!» Торговцы рынка «Мадина» выступили против переезда на новый базар