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Экономика

Порядок предоставления субсидий субъектам, импортирующим ГСМ, пересмотрят

В постановление кабинета министров от 25 мая 2026 года № 369 «О мерах по стабилизации рыночных цен на горюче-смазочные материалы» намерены внести изменения.

Проектом постановления предлагается совершенствование механизма предоставления государственных субсидий субъектам, осуществляющим импорт и реализацию ГСМ, поставки нефтепродуктов из третьих стран.

В действующей редакции постановления фиксированные цены приобретения ГСМ для целей предоставления субсидий определены только применительно к поставкам на базисе железнодорожных станций «Турксиб» и «Сары-Агач». В связи с расширением источников поставок предусматривается установление фиксированных цен также при импорте ГСМ через государственную границу Кыргызской Республики из третьих стран, что позволит обеспечить бесперебойную поставку нефтепродуктов.

Одновременно предлагается актуализировать размеры фиксированных цен с учетом складывающейся ситуации на рынке нефтепродуктов.

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Проектом также предлагается распространить действие постановления на все пункты пропуска через госграницу КР, через которые допускается перемещение соответствующих товаров.

Кроме того, уточняются порядок определения размера субсидий и перечень документов, подтверждающих транспортные расходы, включая договоры перевозки, счета-фактуры (инвойсы), банковские документы об оплате транспортных услуг, а также документы, подтверждающие импорт товаров из государств ЕАЭС и третьих стран.

Отмечается, что в настоящее время субъектами нефтяного рынка прорабатываются альтернативные маршруты поставок ГСМ из Китая, Ирана, Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Турции.

Импорт товаров из указанных государств осуществляется с таможенным администрированием Государственной таможенной службой. В связи с этим проектом постановления предлагается включить ГТС в число государственных органов, участвующих в приеме, рассмотрении и проверке заявок на предоставление субсидий, а также в деятельности межведомственной рабочей группы.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/382991/
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