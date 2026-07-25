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Экономика

Повышение пенсий в Кыргызстане планируется осенью — Данияр Амангельдиев

Повышение пенсий в Кыргызстане планируется осенью. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев.

По его словам, размер индексации базовой части пенсии будет напрямую зависеть от фактических доходов республиканского бюджета.

«По поручению президента пенсия не может быть меньше прожиточного минимума, и с 2022-2023 годов мы достигли этого показателя. Индексация базовой части пенсии в этом году будет традиционно проведена в октябре», — пояснил Данияр Амангельдиев.

Ранее глава Социального фонда Женишбек Мукамбетов отмечал, что в республике минимальный размер пенсии составляет 7,1 тысячи сомов. Средний размер пенсии по КР, по его данным, составляет 11,3 тысячи сомов.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/382980/
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