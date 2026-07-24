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Экономика

ГНС КР запускает пилотный проект новой системы электронных счетов-фактур

Государственная налоговая служба проведет пилотный проект по применению новой информационной системы электронных счетов-фактур 2.0. в рамках реализации госполитики по цифровой трансформации налогового администрирования.

Пилотный проект начнется 1 сентября и продлится 6 месяцев. Он направлен на апробацию новой цифровой платформы, объединяющей современные механизмы электронного документооборота и учета товаров.

Цель — отработка бизнес-процессов новой системы, проверка ее функциональных возможностей, обеспечение стабильной работы, а также сбор предложений и замечаний от представителей бизнеса для последующего совершенствования программного обеспечения и нормативной базы.

В период пилотного проекта документы, оформленные в ЭСФ 2.0, не будут использоваться для налогового администрирования и не повлияют на налоговые обязательства участников. Они предназначены исключительно для тестирования системы, совершенствования ее функционала и подготовки к дальнейшему внедрению.

Действующая система «Электронная счет-фактура» продолжит работать в обычном режиме, а порядок оформления ЭСФ для налоговых целей останется без изменений до завершения пилотного проекта.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/382967/
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