19:17
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Экономика

Кыргызстан заметно увеличил закупку минеральной воды с начала года

В январе – мае 2026 года отмечен заметный рост импорта безалкогольных напитков, минеральных вод и соков в Кыргызстан. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Откуда в Кыргызстан везут напитки

В Кыргызстан за пять месяцев завезли 119 миллионов 88 тысяч 830 литров воды с сахаром и газированных напитков на 63 миллиона 565,1 тысячи долларов. В стоимостном выражении показатель составил 34,3 процента к аналогичному периоду 2025 года.

Основные поставщики:

  • Казахстан — 57 миллионов 6 тысяч 848 литров на 29 миллионов 636,3 тысячи долларов;

  • Узбекистан — 46 миллионов 265 тысяч 513 литров на 20 миллионов 989,1 тысячи долларов, рост в 4,27 раза;

  • Россия — 11 миллионов 318 тысяч 56 литров на 8 миллионов 537,4 тысячи долларов.

Объем ввоза минеральных и газированных вод без сахара достиг 6 миллионов 508 тысяч 255 литров на 10 миллионов 550,7 тысячи долларов, что составило 666,3 процента в валютном выражении от показателя прошлого года. Основной объем поступил из России (4 миллиона 236 тысяч 399 литров на 9 миллионов 536,1 тысячи долларов).

Импорт фруктовых и овощных соков составил 3 тысячи 39 тонн на 6 миллионов 910 тысяч долларов (144,9 процента в стоимостном выражении). Главные партнеры — Казахстан (1 тысяча 350 тонн) и Россия (954 тонны).

Кому Кыргызстан продает безалкогольную продукцию

Из республики вывезли 8 миллионов 528 тысяч 370 литров воды с сахаром и газированных напитков на 3 миллиона 909,4 тысячи долларов (минус 4,1 процента в стоимостном выражении к январю – маю 2025 года). Основное направление экспорта — Казахстан (8 миллионов 78 тысяч 286 литров на 3 миллиона 508,4 тысячи долларов).

Экспорт минеральных вод достиг 849 тысяч 845 литров на 276,5 тысячи долларов (рост на 5,1 процента в валютной выручке). Поставки шли в основном:

  • в Казахстан — 523 тысячи 247 литров;
  • Узбекистан — 315 тысяч 846 литров.

Кыргызстан демонстрирует глубокое отрицательное сальдо во внешней торговле напитками: импорт превышает экспортные поставки более чем в 19,3 раза.

Главными двигателями роста импортных трат стали кратное увеличение закупа газированных напитков из Узбекистана и резкий рост поставки минеральных вод из России.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/382920/
просмотров: 2704
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан закупает в 16,2 раза больше алкогольных напитков, чем продает
Узбекистан стал основным покупателем меда из Кыргызстана
Дефицит в $11 миллионов: внешняя торговля молоком в Кыргызстане ушла в минус
Кыргызстан нарастил экспорт живой рыбы в Казахстан
Китай заметно увеличил закупки кыргызстанского каменного и бурого угля
Китай и Россия занимают 58 процентов внешней торговли Кыргызстана
Более 64 тысяч машин: авторынок Кыргызстана показал заметный рост
Экспорт говядины из Кыргызстана упал в 7 раз, импорт птицы достиг $39 миллионов
Импорт птицы в Кыргызстан подскочил наполовину, а экспорт скота сократился
Кыргызстанцы тратят на авто и товары больше, чем год назад
Популярные новости
Apple выплатит 250 миллионов долларов владельцам iPhone из-за функций&nbsp;ИИ Apple выплатит 250 миллионов долларов владельцам iPhone из-за функций ИИ
Повышение пенсий в&nbsp;Кыргызстане планируется осенью&nbsp;&mdash; Данияр Амангельдиев Повышение пенсий в Кыргызстане планируется осенью — Данияр Амангельдиев
Тенге вновь укрепился, подорожал и&nbsp;рубль: курс валют на&nbsp;24&nbsp;июля Тенге вновь укрепился, подорожал и рубль: курс валют на 24 июля
Новую железную дорогу Балыкчи&nbsp;&mdash; Кочкор открыл Садыр Жапаров Новую железную дорогу Балыкчи — Кочкор открыл Садыр Жапаров
Бизнес
Mastercard совместно с&nbsp;банками запускает Apple Pay для клиентов в&nbsp;Кыргызстане Mastercard совместно с банками запускает Apple Pay для клиентов в Кыргызстане
Бронирование отелей от&nbsp;BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов за&nbsp;каждую поездку Бронирование отелей от BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов за каждую поездку
Apple Pay становится доступен держателям карт DemirBank Apple Pay становится доступен держателям карт DemirBank
ABank сохраняет рост: прибыль за&nbsp;первое полугодие составила 3&nbsp;миллиарда сомов ABank сохраняет рост: прибыль за первое полугодие составила 3 миллиарда сомов
28 июля, вторник
19:02
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на острове Кюсю в Японии Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на острове Кюсю...
19:01
Глава кабмина проверил готовность Иссык-Куля к международным мероприятиям
18:43
Mastercard совместно с банками запускает Apple Pay для клиентов в Кыргызстане
18:30
29 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:12
«Не уйдем!» Торговцы рынка «Мадина» выступили против переезда на новый базар