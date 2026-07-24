19:17
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Экономика

Центральный банк ЕС представил десять вариантов дизайна новых банкнот евро

Европейский центральный банк представил десять вариантов дизайна новых банкнот евро в категориях «Европейская культура» и «Реки и птицы». Об этом сообщает Bloomberg.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард представила десять вариантов в категориях «Европейская культура» и «Реки и птицы». Граждане еврозоны могут голосовать за эти варианты до 21 сентября, после чего совет управляющих примет окончательное решение «примерно в конце года», как говорится в заявлении.

На купюрах могут появиться Мария Склодовская-Кюри, Людвиг ван Бетховен, Леонардо да Винчи, а также зимородок и белый аист.  

Это будет первый полный редизайн евро с 2002 года. Новые банкноты появятся в обращении только через несколько лет, а старые сохранят свою стоимость и продолжат использоваться вместе с ними.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/382872/
просмотров: 1878
Версия для печати
Материалы по теме
Санкции против банка: НБ КР заявил о стабильности финансового сектора
Ситуация вокруг Украины. Большинство стран ЕС выступают за переговоры с Россией
Кыргызстан рассчитывает на развитие авиасообщения со странами Евросоюза
В Британии на банкнотах вместо исторических персон будут дикие животные
Узбекистан тоже опроверг информацию о планах ЕС создать центры для мигрантов
КР поддерживает диалог с ЕС для совместного предотвращения обхода санкций
Зеленский выступил против «ассоциированного членства» Украины в ЕС
Санкции Евросоюза против Кыргызстана. МИД страны выступил с заявлением
Популярные новости
Apple выплатит 250 миллионов долларов владельцам iPhone из-за функций&nbsp;ИИ Apple выплатит 250 миллионов долларов владельцам iPhone из-за функций ИИ
Повышение пенсий в&nbsp;Кыргызстане планируется осенью&nbsp;&mdash; Данияр Амангельдиев Повышение пенсий в Кыргызстане планируется осенью — Данияр Амангельдиев
Тенге вновь укрепился, подорожал и&nbsp;рубль: курс валют на&nbsp;24&nbsp;июля Тенге вновь укрепился, подорожал и рубль: курс валют на 24 июля
Новую железную дорогу Балыкчи&nbsp;&mdash; Кочкор открыл Садыр Жапаров Новую железную дорогу Балыкчи — Кочкор открыл Садыр Жапаров
Бизнес
Mastercard совместно с&nbsp;банками запускает Apple Pay для клиентов в&nbsp;Кыргызстане Mastercard совместно с банками запускает Apple Pay для клиентов в Кыргызстане
Бронирование отелей от&nbsp;BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов за&nbsp;каждую поездку Бронирование отелей от BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов за каждую поездку
Apple Pay становится доступен держателям карт DemirBank Apple Pay становится доступен держателям карт DemirBank
ABank сохраняет рост: прибыль за&nbsp;первое полугодие составила 3&nbsp;миллиарда сомов ABank сохраняет рост: прибыль за первое полугодие составила 3 миллиарда сомов
28 июля, вторник
19:02
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на острове Кюсю в Японии Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на острове Кюсю...
19:01
Глава кабмина проверил готовность Иссык-Куля к международным мероприятиям
18:43
Mastercard совместно с банками запускает Apple Pay для клиентов в Кыргызстане
18:30
29 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:12
«Не уйдем!» Торговцы рынка «Мадина» выступили против переезда на новый базар