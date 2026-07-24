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Экономика
Сюжет: Атака на Иран

Рост цен на нефть продолжается: уже больше 100 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent накануне превысила 100 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Отметим, что нефть продолжает дорожать на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и опасений перебоев поставок энергоносителей в мире.

Впервые с мая стоимость нефти Brent поднялась к уровню 100 долларов за баррель.

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent на торгах выросла на 6,55 процента, до 100,23 доллара за баррель. Предыдущий раз выше этой отметки нефть торговалась 22 мая 2026 года.

Цены на нефть растут пятый день подряд, поскольку конфликт между США и Ираном разгорается с новой силой.

Ормузский пролив, через который до начала атаки США и Израиля на Иран, проходило около 20 процентов мировых поставок энергоносителей, теперь практически полностью перекрыт.

После прекращения движения через Ормузский пролив Красное море стало одним из главных путей вывоза нефти из стран Персидского залива. Напряженность на Ближнем Востоке резко возросла после того, как хуситы объявили о блокаде саудовских судов, пытающихся пройти через Баб-эль-Мандебский пролив на южном входе в Красное море.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/382831/
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