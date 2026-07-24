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Экономика

Тенге вновь укрепился, подорожал и рубль: курс валют на 24 июля

Фото из интернета. Тенге заметно укрепляется второй день подряд

Казахский тенге продолжил рост, вновь обновив месячный максимум. Подорожали российский рубль и китайский юань. На этом фоне евро и доллар сохранили стабильность. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 99,7805 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,21 сома, продажа — 100,19 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1184 сома (рост на 0,29 процента). Валюта продолжила восстановление, заметно прибавив в цене за сутки.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,045 сома, продажа — 1,129 сома.

Таблица. Сколько получат родственники мигрантов (на 24 июля 2026 года по курсу НБ КР)

Сумма к отправке

Выплата в сомах

Изменение за сутки

Изменение за месяц

Изменение с начала 2026 года

30 000 рублей

33 552 сомов

+96 сомов

-1 698 сомов

+2 556 сомов

50 000 рублей

55 920 сомов

+160 сомов

-2 830 сомов

+4 260 сомов

100 000 рублей

111 840 сомов

+320 сомов

-5 660 сомов

+8 520 сомов

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1879 сома (рост на 0,48 процента). Растет второй день подряд, обновляя июльский максимум.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1625 сома, продажа — 0,1955 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,9162 сома (рост на 0,03 процента). Прервал снижение и отыграла часть вчерашнего падения.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,6 сома, продажа — 13,03 сома.

24.kg
Фото 24.kg. Курс валют в Кыргызстане на 22 июля

  • Девятую интервенцию в 2026 году Национальный банк провел 14 июля. Он реализовал 186,4 миллиона долларов. Всего с начала года он продал 1 миллиард 472,6 миллиона долларов.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/382828/
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