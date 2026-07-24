Тенге вновь укрепился, подорожал и рубль: курс валют на 24 июля

Казахский тенге продолжил рост, вновь обновив месячный максимум. Подорожали российский рубль и китайский юань. На этом фоне евро и доллар сохранили стабильность. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,79 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 99,7805 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,21 сома, продажа — 100,19 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1184 сома (рост на 0,29 процента). Валюта продолжила восстановление, заметно прибавив в цене за сутки.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,045 сома, продажа — 1,129 сома.
Таблица. Сколько получат родственники мигрантов (на 24 июля 2026 года по курсу НБ КР)
|
Сумма к отправке
|
Выплата в сомах
|
Изменение за сутки
|
Изменение за месяц
|
Изменение с начала 2026 года
|
30 000 рублей
|
33 552 сомов
|
+96 сомов
|
-1 698 сомов
|
+2 556 сомов
|
50 000 рублей
|
55 920 сомов
|
+160 сомов
|
-2 830 сомов
|
+4 260 сомов
|
100 000 рублей
|
111 840 сомов
|
+320 сомов
|
-5 660 сомов
|
+8 520 сомов
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1879 сома (рост на 0,48 процента). Растет второй день подряд, обновляя июльский максимум.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1625 сома, продажа — 0,1955 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,9162 сома (рост на 0,03 процента). Прервал снижение и отыграла часть вчерашнего падения.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,6 сома, продажа — 13,03 сома.
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Девятую интервенцию в 2026 году Национальный банк провел 14 июля. Он реализовал 186,4 миллиона долларов. Всего с начала года он продал 1 миллиард 472,6 миллиона долларов.
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В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
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В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).
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В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.