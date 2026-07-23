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Экономика

Объем наличных денег на руках у кыргызстанцев вырос до 286 миллиардов сомов

В Кыргызстане продолжает увеличиваться объем наличных денег на руках у населения и растет активность расчетно-кассовых операций в коммерческих банках. Об этом сообщил Нацбанк КР.

Общая денежная масса и внебанковский сектор

На 1 июля 2026 года общая сумма наличных денег в обращении составила 317 миллиардов 26,2 миллиона сомов. Из этой суммы в кассах коммерческих банков на хранении находился 31 миллиард 20,3 миллиона сомов, в то время как основная доля — 286 миллиардов 5,9 миллиона сомов — обращается вне банковской системы.

НБ КР
Фото НБ КР. Налично-денежное обращение
По сравнению со вторым кварталом прошлого года объем наличных денег вне банковских учреждений увеличился на 33 миллиарда 264,3 миллиона сомов, или на 13,2 процента.

Оборот наличности в коммерческих банках

Во втором квартале 2026 года в кассы коммерческих банков поступил 1 триллион 841 миллиард 600,5 миллиона сомов. В годовом сопоставлении показатель вырос на 496 миллиардов 744,4 миллиона сомов, или на 36,9 процента по сравнению со вторым кварталом 2025 года.

Объемы выдачи наличных денег из касс коммерческих банков достиг 1 триллиона 880 миллиардов 341,2 миллиона сомов. По сравнению со вторым кварталом 2025 года показатель вырос на 496 миллиардов 906 миллионов сомов, или на 35,9 процента.

Возвратность наличных денег: региональный разрез

По итогам второго квартала 2026 года общая возвратность наличных денег в кассы коммерческих банков по республике составила 97,9 процента, увеличившись в сравнении со вторым кварталом 2025 года на 0,7 процента.

В региональном разрезе ситуация выглядит так:

  • Бишкек: возвратность достигла 99,2 процента (рост на 0,6 процента к уровню прошлого года);

  • Баткенская область: зафиксирован показатель на уровне 100,2 процента (снижение на 0,3 процента);

  • Джалал-Абадская область: возвратность выросла до 93,8 процента (прирост на 1,7 процента);

  • Иссык-Кульская область: показатель составил 97 процентов (увеличение на 0,8 процента);

  • Нарынская область: отмечено снижение показателя до 91,6 процента (сокращение на 2,8 процента);

  • Ошская область: возвратность зафиксирована на отметке 100,1 процента (небольшое снижение на 0,2 процента);

  • Город Ош: показатель составил 92,2 процента (снижение на 0,3 процента);

  • Таласская область: возвратность снизилась до 93,7 процента (сокращение на 1 процент);

  • Чуйская область: показатель составил 100,2 процента (прирост на 0,1 процента).
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/382788/
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