Объем наличных денег на руках у кыргызстанцев вырос до 286 миллиардов сомов

В Кыргызстане продолжает увеличиваться объем наличных денег на руках у населения и растет активность расчетно-кассовых операций в коммерческих банках. Об этом сообщил Нацбанк КР.

Общая денежная масса и внебанковский сектор

На 1 июля 2026 года общая сумма наличных денег в обращении составила 317 миллиардов 26,2 миллиона сомов. Из этой суммы в кассах коммерческих банков на хранении находился 31 миллиард 20,3 миллиона сомов, в то время как основная доля — 286 миллиардов 5,9 миллиона сомов — обращается вне банковской системы.

Фото НБ КР. Налично-денежное обращение

Оборот наличности в коммерческих банках

По сравнению со вторым кварталом прошлого года объем наличных денег вне банковских учреждений увеличился на 33 миллиарда 264,3 миллиона сомов, или на 13,2 процента.

Во втором квартале 2026 года в кассы коммерческих банков поступил 1 триллион 841 миллиард 600,5 миллиона сомов. В годовом сопоставлении показатель вырос на 496 миллиардов 744,4 миллиона сомов, или на 36,9 процента по сравнению со вторым кварталом 2025 года.





Возвратность наличных денег: региональный разрез

По итогам второго квартала 2026 года общая возвратность наличных денег в кассы коммерческих банков по республике составила 97,9 процента, увеличившись в сравнении со вторым кварталом 2025 года на 0,7 процента.

В региональном разрезе ситуация выглядит так: