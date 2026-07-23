Дефицит в $11 миллионов: внешняя торговля молоком в Кыргызстане ушла в минус

В январе-мае 2026 года внешняя торговля молочной продукцией Кыргызстана показала превышение импорта над экспортом, достигшее 11 миллионов 31,9 тысячи долларов. Об этом говорится в данных Нацстаткома.

Общий объем импорта молочных продуктов достиг 24 миллионов 926,8 тысячи долларов. Экспорт из республики составил 13 миллионов 894,9 тысячи долларов.

Структура и динамика импорта

Кыргызская Республика выступает выраженным импортером по ряду ключевых позиций. Ввоз сыров и творога достиг 2 тысяч 475 тонн общей стоимостью 9 миллионов 629 тысяч долларов, показав рост в 39,9 процента к аналогичному периоду прошлого года. Основными поставщиками выступили Россия с объемом 1 тысяча 340 тонн и Беларусь — 902 тонны.

Импорт сгущенного и сухого молока вырос до 1 тысячи 940 тонн на сумму 5 миллионов 73 тысячи 200 долларов. Рост показателя составил 470,8 процента, главным партнером по закупкам стала Беларусь с показателем 1 тысяча 325 тонн.

Ввоз кефира и йогуртов достиг 2 тысячи 819 тонн на сумму 4 миллиона 945,4 тысячи долларов, где основной объем обеспечили Россия (1 тысяча 880 тонн) и Казахстан (586 тонн).

Объемы и направления экспорта

Экспортные потоки из страны ориентированы преимущественно на соседние рынки.

Молока вывезли 4 тысячи 995 тонн на 3 миллиона 485,2 тысячи долларов. Рост 7,9 процента к прошлому году. Главным покупателем стал Казахстан с объемом 3 тысячи 759 тонн.

Поставки кефира и йогуртов достигли 4 тысяч 685 тонн на 4 миллиона 183,2 тысячи долларов. Львиную долю также отправили в Казахстан (4 тысячи 397 тонн).

Единственной позицией со значительным сокращением стало сливочное масло: экспорт снизился до 137 тонн (711 тысяч долларов), составив всего 9,1 процента от прошлогодних объемов в стоимостном выражении.