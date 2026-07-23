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Экономика

Причины повышения цен на овощи в КР объяснили в Антимонопольной службе

В Кыргызстане мониторинг цен на социально значимые товары проводится ежедневно. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила завотделом анализа, отчетности и взаимодействия с ЕЭК Службы антимонопольного регулирования Оксана Горянова.

По ее словам, всего отслеживается 16 позиций, куда входят как продовольственные, так и непродовольственные товары.

«Мониторинг ведется на регулярной основе, чтобы с учетом внешних факторов отследить необоснованный рост цен. Бывает, когда из-за логистики, задержки сроков поставок отдельные торговцы начинают завышать цены. При этом многие говорят, что поднялся курс доллара или оптово-отпускные цены, и в результате возникает ажиотаж на рынке», — сказала Оксана Горянова.

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Она также прокомментировала информацию Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности о повышении цен на морковь и лук.

«Сейчас действительно идет небольшой рост цен, но это сезонный фактор. С посевными у ближайших соседей, от которых мы получаем молодой лук и морковь, были кое-какие заминки, поэтому урожай примерно на две недели задержался. Но стоимость резко не повышалась, поставки идут, товар физически доступен, его достаточно. В ближайшее время ожидается уже местный урожай», — пояснила завотделом.

По ее словам, лук в среднем стоит 31 сом за килограмм, морковь — 47 сомов, картофель — 35-39 сомов.

Спекулятивных действий со стороны торговцев сотрудники службы не выявили.

«Что касается других товаров, то цены стабилизировались. К примеру, на растительное масло нет резкого повышения с начала года, несмотря на изменения в части логистики. Ранее возникли проблемы с куриным яйцом, но по объективным причинам, связанным с вакцинацией и заменой кур-несушек. Сейчас мы видим: несушки в достаточном объеме производят яйцо. Со слов представителей Ассоциации птичников, в августе будет 100-процентное покрытие потребности. В связи с этим идет уже снижение цен на яйцо», — добавила Оксана Горянова.

Она отметила, что на рынке мяса также наблюдается сезонный фактор, когда большая часть скота находится на джайлоо, но дефицита мяса не ощущается.

По-прежнему действует запрет на вывоз скота из страны.

«В настоящее время нет никаких жестких мер, как госрегулирование цен на социально значимые товары, в принципе ситуация стабильная», — резюмировала Оксана Горянова.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/382752/
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