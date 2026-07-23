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Экономика

В Кыргызстане подорожали лук и морковь, а баранина немного подешевела

Фото из интернета. Цены на продукты в Кыргызстане продолжают расти

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана 23 июля провело очередной мониторинг цен на продовольственные товары. В Кыргызстане больше всего подорожали лук, морковь и куриные яйца. Стоимость баранины незначительно снизилась.

Изменение цен на продукты в Кыргызстане

Наиболее ощутимо подорожали свежие овощи и яйца. Репчатый лук подорожал на 3,5 процента, морковь — на 3 процента, а куриные яйца — на 2,7 процента.

Незначительно поднялись цены на спагетти (на 0,5 процента), местную пшеничную муку первого сорта (на 0,3 процента), тандырный хлеб (на 0,1 процента), говядину без учета бескостного мяса (на 0,1 процента) и сахар-песок (на 0,1 процента).

Единственным продуктом, который подешевел на 0,2 процента, стала баранина.

Ситуация в Казахстане

На казахстанском рынке наибольший рост цен отмечен на белокочанную капусту — на 0,9 процента. Баранина, свежая рыба и сахар-песок прибавили в цене по 0,6 процента, кефир, сливочное масло и репчатый лук — по 0,4 процента. Хлеб из пшеничной муки первого сорта, картофель и соль подорожали на 0,3 процента.

При этом заметно подешевели сезонные овощи: огурцы — на 4,6 процента, помидоры — на 3,2 процента, морковь — на 3,2 процента. Цены на куриные яйца снизились на 0,4 процента, на муку первого сорта — на 0,3 процента.

Что подорожало и подешевело в России

В РФ лидерство по росту цен сохраняет сахар-песок, подорожавший на 1,8 процента. Гречневая крупа прибавила 0,8 процента, морковь, соль и пшеничная мука — по 0,4 процента, макаронные изделия высшего сорта — 0,3 процента.

Одновременно в России продолжают дешеветь свежие огурцы (на 6,3 процента) и помидоры (на 3,8 процента). Куриные яйца потеряли в цене 1,3 процента, картофель и репчатый лук — 0,4 процента, сливочное масло — на 0,2 процента.

О чем говорят цифры

Мониторинг Минводсельпрома КР показал сохранение локального давления на цены отдельных категорий продуктов питания, в частности овощей и яиц. Разнонаправленная динамика стоимости мясной продукции (небольшой рост цен на говядину на фоне удешевления баранины) происходит в условиях ускорения инфляции в первом полугодии 2026 года.

Согласно последним данным Нацстаткома КР, продовольственная инфляция за январь – июнь 2026 года составила 5,4 процента, а общий уровень потребительской инфляции достиг 5,5 процента.

Учитывая высокие инфляционные ожидания и сохраняющиеся внешние шоки, кабинет министров Кыргызстана ранее скорректировал годовой прогноз инфляции до 14–15 процентов.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/382742/
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